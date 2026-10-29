S&P 500-Papier Verizon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Verizon-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Verizon-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 29.10.2025 wurde die Verizon-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Verizon-Anteile betrug an diesem Tag 40,21 USD. Bei einem Verizon-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 24,869 Verizon-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 28.10.2026 1 073,86 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 43,18 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 7,39 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Verizon betrug jüngst 179,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at