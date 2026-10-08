Verizon Aktie

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WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044

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Verizon-Anlage unter der Lupe 08.10.2026 16:03:50

S&P 500-Papier Verizon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Verizon-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Verizon-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Verizon-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Verizon-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 30,85 USD. Bei einem Verizon-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 32,415 Verizon-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 483,63 USD, da sich der Wert eines Verizon-Anteils am 07.10.2026 auf 45,77 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 48,36 Prozent gesteigert.

Der Verizon-Wert an der Börse wurde auf 190,92 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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