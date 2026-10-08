Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
|Verizon-Anlage unter der Lupe
|
08.10.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Verizon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Verizon-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Verizon-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Verizon-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 30,85 USD. Bei einem Verizon-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 32,415 Verizon-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 483,63 USD, da sich der Wert eines Verizon-Anteils am 07.10.2026 auf 45,77 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 48,36 Prozent gesteigert.
Der Verizon-Wert an der Börse wurde auf 190,92 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Verizon Inc.
|
16:02
|Zuversicht in New York: S&P 500 zum Start im Plus (finanzen.at)
|
08.10.26
|S&P 500-Papier Verizon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Verizon-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
01.10.26
|S&P 500-Titel Verizon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Verizon-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
24.09.26
|S&P 500-Titel Verizon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Verizon-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
21.09.26
|ROUNDUP: Flugstopp an Airports der US-Ostküste angeordnet (dpa-AFX)
|
17.09.26
|S&P 500-Wert Verizon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Verizon von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
10.09.26
|S&P 500-Papier Verizon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Verizon von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
03.09.26
|S&P 500-Papier Verizon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Verizon von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Verizon Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Verizon Inc.
|37,17
|-10,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX auf Richtungssuche -- DAX fester -- Erholungstendenzen an der Wall Street -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notiert. Die US-Börsen setzen zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.