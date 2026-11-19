Bei einem frühen Investment in Verizon-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Verizon-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Verizon-Papier 48,07 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Verizon-Aktie investierten, hätten nun 20,803 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 46,13 USD gerechnet, wäre die Investition nun 959,64 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 4,04 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Verizon eine Börsenbewertung in Höhe von 190,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at