Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
|Verizon-Investition im Blick
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13.08.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Verizon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Verizon von vor 3 Jahren verdient
Am 13.08.2023 wurde die Verizon-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Verizon-Aktie bei 33,36 USD. Bei einem Verizon-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 299,760 Verizon-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Verizon-Papiers auf 46,98 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 082,73 USD wert. Damit wäre die Investition um 40,83 Prozent gestiegen.
Insgesamt war Verizon zuletzt 196,69 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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