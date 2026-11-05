S&P 500-Papier Verizon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Verizon von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Verizon-Aktien verdienen können.

Am 05.11.2023 wurden Verizon-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Verizon-Papier 36,02 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Verizon-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 277,624 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 817,88 USD, da sich der Wert einer Verizon-Aktie am 04.11.2026 auf 46,17 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 28,18 Prozent.

Zuletzt verbuchte Verizon einen Börsenwert von 187,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at