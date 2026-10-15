Verizon Aktie

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WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044

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Lukratives Verizon-Investment? 15.10.2026 16:03:55

S&P 500-Papier Verizon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Verizon-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Verizon-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurden Verizon-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 52,27 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Verizon-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 191,314 Verizon-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 498,18 USD, da sich der Wert eines Verizon-Papiers am 14.10.2026 auf 44,42 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 15,02 Prozent.

Der Börsenwert von Verizon belief sich jüngst auf 181,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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