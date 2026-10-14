Vertiv Holdings Aktie
WKN DE: A2PZ5A / ISIN: US92537N1081
|Rentable Vertiv-Investition?
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14.10.2026 16:03:54
S&P 500-Papier Vertiv-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vertiv von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde die Vertiv-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Vertiv-Anteile bei 175,15 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,571 Vertiv-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 13.10.2026 auf 237,29 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 135,48 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 135,48 USD entspricht einer Performance von +35,48 Prozent.
Jüngst verzeichnete Vertiv eine Marktkapitalisierung von 91,39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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