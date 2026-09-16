S&P 500-Papier Vertiv-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vertiv von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Vertiv-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit Vertiv-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 136,65 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 73,180 Vertiv-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 17 168,68 USD, da sich der Wert einer Vertiv-Aktie am 15.09.2026 auf 234,61 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 71,69 Prozent gesteigert.

Der Vertiv-Wert an der Börse wurde auf 91,27 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at