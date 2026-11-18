Anleger, die vor Jahren in Vertiv-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Vertiv-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 43,29 USD. Bei einem Vertiv-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 231,000 Vertiv-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 17.11.2026 auf 190,37 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 43 975,51 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 339,76 Prozent angewachsen.

Vertiv erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 72,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at