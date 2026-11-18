Vertiv Holdings Aktie
WKN DE: A2PZ5A / ISIN: US92537N1081
|Profitable Vertiv-Investition?
|
18.11.2026 16:03:47
S&P 500-Papier Vertiv-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vertiv-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Die Vertiv-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 43,29 USD. Bei einem Vertiv-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 231,000 Vertiv-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 17.11.2026 auf 190,37 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 43 975,51 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 339,76 Prozent angewachsen.
Vertiv erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 72,66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vertiv Holdings
|
18.11.26
|S&P 500-Papier Vertiv-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vertiv-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
17.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 beginnt Dienstagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16.11.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 beendet den Montagshandel im Minus (finanzen.at)
|
16.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
16.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
11.11.26
|S&P 500-Titel Vertiv-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vertiv von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
28.10.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 zeigt sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
28.10.26
|Vertiv-Aktie nach starken Zahlen: Was das für Microsoft, Alphabet und Co. bedeutet (finanzen.at)
Analysen zu Vertiv Holdings
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Vertiv Holdings
|184,04
|4,05%