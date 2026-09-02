Vertiv Holdings Aktie

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WKN DE: A2PZ5A / ISIN: US92537N1081

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Lohnendes Vertiv-Investment? 02.09.2026 16:03:59

S&P 500-Papier Vertiv-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Vertiv-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Vertiv-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Vertiv-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 28,59 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 3,498 Vertiv-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 895,31 USD, da sich der Wert eines Vertiv-Papiers am 01.09.2026 auf 255,97 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 795,31 Prozent gesteigert.

Vertiv markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 99,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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