S&P 500-Papier Vertiv-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vertiv-Investment von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Vertiv eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Vertiv-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Vertiv-Anteile bei 37,50 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 266,667 Vertiv-Aktien. Die gehaltenen Vertiv-Papiere wären am 25.08.2026 68 200,00 USD wert, da der Schlussstand 255,75 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 582,00 Prozent angewachsen.

Vertiv erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 98,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at