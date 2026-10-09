V.F Aktie
WKN: 857621 / ISIN: US9182041080
|VF-Anlage
|
09.10.2026 16:04:09
S&P 500-Papier VF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VF von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem VF-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die VF-Anteile bei 13,90 USD. Bei einem VF-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,194 VF-Aktien. Die gehaltenen VF-Anteile wären am 08.10.2026 104,53 USD wert, da der Schlussstand 14,53 USD betrug. Mit einer Performance von +4,53 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte VF einen Börsenwert von 5,64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu V.F. Corp.
|
09.10.26
|S&P 500-Papier VF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VF von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
02.10.26
|S&P 500-Wert VF-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VF-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
25.09.26
|S&P 500-Wert VF-Aktie: So viel Verlust hätte eine VF-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
22.09.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
18.09.26
|S&P 500-Titel VF-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VF-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
11.09.26
|S&P 500-Wert VF-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in VF von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
04.09.26
|S&P 500-Papier VF-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in VF von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
28.08.26
|S&P 500-Titel VF-Aktie: So viel Verlust hätte ein VF-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu V.F. Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|V.F. Corp.
|13,40
|3,63%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich fester -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.