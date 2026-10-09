V.F Aktie

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WKN: 857621 / ISIN: US9182041080

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VF-Anlage 09.10.2026 16:04:09

S&P 500-Papier VF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VF von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen VF-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem VF-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die VF-Anteile bei 13,90 USD. Bei einem VF-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,194 VF-Aktien. Die gehaltenen VF-Anteile wären am 08.10.2026 104,53 USD wert, da der Schlussstand 14,53 USD betrug. Mit einer Performance von +4,53 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte VF einen Börsenwert von 5,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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