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WKN: 857621 / ISIN: US9182041080

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Lohnendes VF-Investment? 13.11.2026 16:03:12

S&P 500-Papier VF-Aktie: So viel hätte eine Investition in VF von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren VF-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 13.11.2023 wurden VF-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die VF-Aktie bei 14,15 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die VF-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 706,714 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 155,48 USD, da sich der Wert eines VF-Anteils am 12.11.2026 auf 20,03 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 41,55 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von VF bezifferte sich zuletzt auf 8,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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