V.F Aktie
WKN: 857621 / ISIN: US9182041080
|Rentable VF-Investition?
|
04.09.2026 16:03:37
S&P 500-Papier VF-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in VF von vor 10 Jahren eingebracht
Am 04.09.2016 wurde das VF-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren VF-Anteile 56,69 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 17,639 VF-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 03.09.2026 auf 13,14 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 231,77 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 231,77 USD, was einer negativen Performance von 76,82 Prozent entspricht.
VF wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,19 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu V.F. Corp.
|
04.09.26
|S&P 500-Papier VF-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in VF von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
28.08.26
|S&P 500-Titel VF-Aktie: So viel Verlust hätte ein VF-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
21.08.26
|S&P 500-Titel VF-Aktie: So viel Verlust hätte ein VF-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
14.08.26
|S&P 500-Wert VF-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in VF von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
07.08.26
|S&P 500-Wert VF-Aktie: So viel Verlust hätte eine VF-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
31.07.26
|S&P 500-Papier VF-Aktie: So viel Verlust hätte eine VF-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
29.07.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
29.07.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
Analysen zu V.F. Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|V.F. Corp.
|11,57
|3,68%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.