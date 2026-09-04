S&P 500-Papier VF-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in VF von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in VF-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 04.09.2016 wurde das VF-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren VF-Anteile 56,69 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 17,639 VF-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 03.09.2026 auf 13,14 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 231,77 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 231,77 USD, was einer negativen Performance von 76,82 Prozent entspricht.

VF wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,19 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at