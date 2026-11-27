V.F Aktie
WKN: 857621 / ISIN: US9182041080
|Rentable VF-Investition?
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27.11.2026 16:03:34
S&P 500-Papier VF-Aktie: So viel Verlust hätte eine VF-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Die VF-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die VF-Aktie bei 54,08 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 18,492 VF-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2026 auf 21,47 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 397,03 USD wert. Das entspricht einem Minus von 60,30 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von VF bezifferte sich zuletzt auf 8,43 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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