Vulcan Materials Aktie

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WKN: 855854 / ISIN: US9291601097

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Rentabler Vulcan Materials-Einstieg? 19.10.2026 16:03:44

S&P 500-Papier Vulcan Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vulcan Materials-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Vulcan Materials-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Vulcan Materials-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 110,43 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Vulcan Materials-Aktie investiert hätte, hätte er nun 9,056 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 257,63 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 332,97 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 133,30 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Vulcan Materials betrug jüngst 33,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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