Vulcan Materials Aktie

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WKN: 855854 / ISIN: US9291601097

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Lohnende Vulcan Materials-Anlage? 10.08.2026 16:03:46

S&P 500-Papier Vulcan Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Vulcan Materials von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Vulcan Materials-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Vulcan Materials-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 224,31 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,446 Vulcan Materials-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 126,92 USD, da sich der Wert eines Vulcan Materials-Papiers am 07.08.2026 auf 284,69 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 26,92 Prozent.

Zuletzt verbuchte Vulcan Materials einen Börsenwert von 36,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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