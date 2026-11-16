Vulcan Materials Aktie
WKN: 855854 / ISIN: US9291601097
|Lohnende Vulcan Materials-Investition?
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16.11.2026 16:03:41
S&P 500-Papier Vulcan Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Vulcan Materials-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde das Vulcan Materials-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 130,29 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Vulcan Materials-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 76,752 Vulcan Materials-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Vulcan Materials-Papiers auf 278,63 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21 385,37 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 113,85 Prozent angewachsen.
Alle Vulcan Materials-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 35,71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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