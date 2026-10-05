S&P 500-Papier Vulcan Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Vulcan Materials-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Vulcan Materials-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Vulcan Materials-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 206,95 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 48,321 Vulcan Materials-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 744,87 USD, da sich der Wert eines Vulcan Materials-Papiers am 02.10.2026 auf 243,06 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 17,45 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Vulcan Materials eine Marktkapitalisierung von 31,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at