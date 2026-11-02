Vulcan Materials Aktie
WKN: 855854 / ISIN: US9291601097
|Vulcan Materials-Investmentbeispiel
|
02.11.2026 16:03:44
S&P 500-Papier Vulcan Materials-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vulcan Materials von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Vulcan Materials-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Vulcan Materials-Papiers betrug an diesem Tag 206,82 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,484 Vulcan Materials-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Vulcan Materials-Aktie auf 281,25 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 135,99 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 35,99 Prozent erhöht.
Vulcan Materials markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 36,15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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