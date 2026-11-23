Vulcan Materials Aktie
WKN: 855854 / ISIN: US9291601097
|Rentables Vulcan Materials-Investment?
|
23.11.2026 16:03:41
S&P 500-Papier Vulcan Materials-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vulcan Materials-Investment von vor einem Jahr verloren
Vor 1 Jahr wurde das Vulcan Materials-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 287,83 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Vulcan Materials-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,347 Anteilen. Die gehaltenen Vulcan Materials-Anteile wären am 20.11.2026 94,11 USD wert, da der Schlussstand 270,87 USD betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 5,89 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Vulcan Materials eine Börsenbewertung in Höhe von 34,52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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