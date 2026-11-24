Bei einem frühen W R Berkley-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem W R Berkley-Papier statt. Zum Handelsende stand die W R Berkley-Aktie an diesem Tag bei 47,89 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die W R Berkley-Aktie investiert, befänden sich nun 208,826 W R Berkley-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der W R Berkley-Aktie auf 77,90 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 267,58 USD wert. Mit einer Performance von +62,68 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der W R Berkley-Wert an der Börse wurde auf 29,28 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at