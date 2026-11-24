W. R. Berkley Aktie
WKN: 870493 / ISIN: US0844231029
|Profitable W R Berkley-Anlage?
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24.11.2026 16:03:51
S&P 500-Papier W R Berkley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein W R Berkley-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem W R Berkley-Papier statt. Zum Handelsende stand die W R Berkley-Aktie an diesem Tag bei 47,89 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die W R Berkley-Aktie investiert, befänden sich nun 208,826 W R Berkley-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der W R Berkley-Aktie auf 77,90 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 267,58 USD wert. Mit einer Performance von +62,68 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der W R Berkley-Wert an der Börse wurde auf 29,28 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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