S&P 500-Papier W R Berkley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein W R Berkley-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Am 08.09.2021 wurde die W R Berkley-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 32,99 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,032 W R Berkley-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 04.09.2026 auf 69,14 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 209,60 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 109,60 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von W R Berkley belief sich zuletzt auf 25,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at