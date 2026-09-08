W. R. Berkley Aktie
WKN: 870493 / ISIN: US0844231029
|W R Berkley-Anlage unter der Lupe
|
08.09.2026 16:03:50
S&P 500-Papier W R Berkley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein W R Berkley-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 08.09.2021 wurde die W R Berkley-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 32,99 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,032 W R Berkley-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 04.09.2026 auf 69,14 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 209,60 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 109,60 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von W R Berkley belief sich zuletzt auf 25,66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu W. R. Berkley Corp.
Analysen zu W. R. Berkley Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|W. R. Berkley Corp.
|60,52
|2,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise belasten: ATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert - 26.000-Punkte-Marke hält -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Markt zeigten sich robust. Die US-Börsen zeigen sich nach der feiertagsbedingten Pause schwächer. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.