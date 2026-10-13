W. R. Berkley Aktie

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WKN: 870493 / ISIN: US0844231029

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W R Berkley-Performance 13.10.2026 16:03:59

S&P 500-Papier W R Berkley-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in W R Berkley von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die W R Berkley-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden W R Berkley-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 17,18 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die W R Berkley-Aktie investierten, hätten nun 582,097 Anteile im Besitz. Die gehaltenen W R Berkley-Anteile wären am 12.10.2026 42 434,89 USD wert, da der Schlussstand 72,90 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 324,35 Prozent angezogen.

Alle W R Berkley-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 26,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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