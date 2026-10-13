W. R. Berkley Aktie
WKN: 870493 / ISIN: US0844231029
|W R Berkley-Performance
|
13.10.2026 16:03:59
S&P 500-Papier W R Berkley-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in W R Berkley von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden W R Berkley-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 17,18 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die W R Berkley-Aktie investierten, hätten nun 582,097 Anteile im Besitz. Die gehaltenen W R Berkley-Anteile wären am 12.10.2026 42 434,89 USD wert, da der Schlussstand 72,90 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 324,35 Prozent angezogen.
Alle W R Berkley-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 26,71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu W. R. Berkley Corp.
Analysen zu W. R. Berkley Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|W. R. Berkley Corp.
|65,62
|0,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um Chipbranche: ATX schlussendlich im Plus -- DAX kann Tagesgewinne nicht verteidigen -- US-Börsen in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Die US-Börsen geben nach. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.