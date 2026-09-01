W. R. Berkley Aktie
WKN: 870493 / ISIN: US0844231029
|Rentables W R Berkley-Investment?
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01.09.2026 16:03:37
S&P 500-Papier W R Berkley-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in W R Berkley von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit W R Berkley-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 41,62 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 240,269 W R Berkley-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der W R Berkley-Aktie auf 67,56 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 232,58 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 62,33 Prozent vermehrt.
W R Berkley erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 25,41 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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