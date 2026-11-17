Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in W R Berkley gewesen.

W R Berkley-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das W R Berkley-Papier an diesem Tag 77,10 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 12,970 W R Berkley-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 16.11.2026 auf 78,52 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 018,42 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 1,84 Prozent.

Der Börsenwert von W R Berkley belief sich zuletzt auf 28,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at