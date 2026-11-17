W. R. Berkley Aktie
WKN: 870493 / ISIN: US0844231029
|Lohnende W R Berkley-Investition?
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17.11.2026 16:03:45
S&P 500-Papier W R Berkley-Aktie: So viel hätten Anleger an einem W R Berkley-Investment von vor einem Jahr verdient
W R Berkley-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das W R Berkley-Papier an diesem Tag 77,10 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 12,970 W R Berkley-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 16.11.2026 auf 78,52 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 018,42 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 1,84 Prozent.
Der Börsenwert von W R Berkley belief sich zuletzt auf 28,74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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