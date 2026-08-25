W. R. Berkley Aktie
WKN: 870493 / ISIN: US0844231029
|W R Berkley-Anlage im Blick
|
25.08.2026 16:03:38
S&P 500-Papier W R Berkley-Aktie: So viel Verlust hätte eine W R Berkley-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades W R Berkley-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die W R Berkley-Aktie bei 71,13 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 14,059 W R Berkley-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 979,90 USD, da sich der Wert eines W R Berkley-Anteils am 24.08.2026 auf 69,70 USD belief. Die Abnahme von 1 000 USD zu 979,90 USD entspricht einer negativen Performance von 2,01 Prozent.
Der Börsenwert von W R Berkley belief sich zuletzt auf 25,51 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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