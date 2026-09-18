S&P 500-Papier Wabtec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wabtec von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Wabtec-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Wabtec-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Wabtec-Papier letztlich bei 74,91 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Wabtec-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,335 Wabtec-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Wabtec-Aktie auf 278,82 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 372,21 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +272,21 Prozent.

Zuletzt verbuchte Wabtec einen Börsenwert von 46,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at