Wabtec Aktie
WKN: 896022 / ISIN: US9297401088
|Frühe Anlage
|
18.09.2026 16:03:47
S&P 500-Papier Wabtec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wabtec von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Wabtec-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Wabtec-Papier letztlich bei 74,91 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Wabtec-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,335 Wabtec-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Wabtec-Aktie auf 278,82 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 372,21 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +272,21 Prozent.
Zuletzt verbuchte Wabtec einen Börsenwert von 46,59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Wabtec Corp. (Westinghouse Air Brake Technologies Corp.)
Analysen zu Wabtec Corp. (Westinghouse Air Brake Technologies Corp.)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit deutlichen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen beenden Handel zum Wochenschluss uneins -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Die Wall Street beendete den Handel uneins. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.