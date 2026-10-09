Wabtec Aktie
WKN: 896022 / ISIN: US9297401088
|Lukratives Wabtec-Investment?
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09.10.2026 16:04:09
S&P 500-Papier Wabtec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wabtec von vor 5 Jahren eingebracht
Am 09.10.2021 wurde die Wabtec-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Wabtec-Papier letztlich bei 89,67 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Wabtec-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,115 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Wabtec-Anteile wären am 08.10.2026 313,15 USD wert, da der Schlussstand 280,80 USD betrug. Die Steigerung von 100 USD zu 313,15 USD entspricht einer Performance von +213,15 Prozent.
Wabtec erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 47,58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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