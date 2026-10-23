S&P 500-Papier Wabtec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wabtec von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Wabtec-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Wabtec-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Wabtec-Papier an diesem Tag bei 196,95 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Wabtec-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 50,774 Wabtec-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 037,57 USD, da sich der Wert eines Wabtec-Anteils am 22.10.2026 auf 276,47 USD belief. Das entspricht einem Plus von 40,38 Prozent.

Wabtec markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 48,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at