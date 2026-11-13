Wabtec Aktie

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WKN: 896022 / ISIN: US9297401088

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Frühe Anlage 13.11.2026 16:03:12

S&P 500-Papier Wabtec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Wabtec-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Wabtec-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Wabtec-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Wabtec-Aktie letztlich bei 85,41 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Wabtec-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 117,082 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 35 184,40 USD, da sich der Wert eines Wabtec-Papiers am 12.11.2026 auf 300,51 USD belief. Damit wäre die Investition um 251,84 Prozent gestiegen.

Wabtec war somit zuletzt am Markt 51,02 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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