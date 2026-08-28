Wabtec Aktie

Wabtec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 896022 / ISIN: US9297401088

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Rentable Wabtec-Anlage? 28.08.2026 16:03:48

S&P 500-Papier Wabtec-Aktie: So viel hätte eine Investition in Wabtec von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Wabtec gewesen.

Vor 1 Jahr wurden Wabtec-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 195,18 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,512 Wabtec-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.08.2026 gerechnet (297,28 USD), wäre das Investment nun 152,31 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 52,31 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Wabtec belief sich zuletzt auf 50,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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