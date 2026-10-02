S&P 500-Papier Wabtec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Wabtec-Investment von vor 3 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Wabtec-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Wabtec-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 105,24 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 95,021 Wabtec-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 27 350,82 USD, da sich der Wert einer Wabtec-Aktie am 01.10.2026 auf 287,84 USD belief. Damit wäre die Investition 173,51 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Wabtec belief sich jüngst auf 48,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at