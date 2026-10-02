Wabtec Aktie

Wabtec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 896022 / ISIN: US9297401088

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Wabtec-Investition im Blick 02.10.2026 16:03:37

S&P 500-Papier Wabtec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Wabtec-Investment von vor 3 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Wabtec-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Wabtec-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 105,24 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 95,021 Wabtec-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 27 350,82 USD, da sich der Wert einer Wabtec-Aktie am 01.10.2026 auf 287,84 USD belief. Damit wäre die Investition 173,51 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Wabtec belief sich jüngst auf 48,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Wabtec Corp. (Westinghouse Air Brake Technologies Corp.)

mehr Nachrichten

Analysen zu Wabtec Corp. (Westinghouse Air Brake Technologies Corp.)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Wabtec Corp. (Westinghouse Air Brake Technologies Corp.) 255,40 0,04% Wabtec Corp. (Westinghouse Air Brake Technologies Corp.)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15:11 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14:28 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
14:04 Bitcoin, Ether & Co. im September 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
13:15 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
02.10.26 KW 40: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen