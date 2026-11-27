Wabtec Aktie
WKN: 896022 / ISIN: US9297401088
|Lohnende Wabtec-Anlage?
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27.11.2026 16:03:34
S&P 500-Papier Wabtec-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Wabtec von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Wabtec-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 116,73 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Wabtec-Aktie investiert hätte, hätte er nun 8,567 Anteile im Depot. Die gehaltenen Wabtec-Papiere wären am 25.11.2026 2 463,72 USD wert, da der Schlussstand 287,59 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 146,37 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Wabtec einen Börsenwert von 48,13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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