Wabtec Aktie
WKN: 896022 / ISIN: US9297401088
|Frühe Investition
|
11.09.2026 16:03:39
S&P 500-Papier Wabtec-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Wabtec von vor 5 Jahren verdient
Am 11.09.2021 wurden Wabtec-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Wabtec-Anteile letztlich bei 89,39 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Wabtec-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 111,869 Wabtec-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Wabtec-Aktie auf 280,27 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 31 353,62 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +213,54 Prozent.
Der Wabtec-Wert an der Börse wurde auf 47,39 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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