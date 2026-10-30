Waste Management Aktie
WKN: 893579 / ISIN: US94106L1098
|Performance unter der Lupe
|
30.10.2026 16:03:40
S&P 500-Papier Waste Management-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Waste Management von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das Waste Management-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 160,23 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Waste Management-Aktie investiert hat, hat nun 0,624 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 29.10.2026 144,11 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 230,90 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 44,11 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von Waste Management betrug jüngst 91,58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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