Waste Management Aktie
WKN: 893579 / ISIN: US94106L1098
|Waste Management-Investmentbeispiel
|
06.11.2026 16:03:45
S&P 500-Papier Waste Management-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Waste Management von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde die Waste Management-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 63,37 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Waste Management-Aktie investiert, befänden sich nun 15,780 Waste Management-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.11.2026 gerechnet (241,27 USD), wäre die Investition nun 3 807,32 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 280,73 Prozent angezogen.
Insgesamt war Waste Management zuletzt 94,57 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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