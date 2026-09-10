Waters Aktie

Waters für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 898123 / ISIN: US9418481035

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Lukrativer Waters-Einstieg? 10.09.2026 16:03:51

S&P 500-Papier Waters-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Waters-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Waters gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Waters-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 293,03 USD. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 USD in die Waters-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 34,126 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Waters-Papiers auf 404,81 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 814,63 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 38,15 Prozent angewachsen.

Alle Waters-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 39,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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