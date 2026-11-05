S&P 500-Papier Waters-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Waters-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Waters-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 05.11.2025 wurden Waters-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Waters-Papier bei 371,97 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Waters-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,688 Waters-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 257,09 USD, da sich der Wert eines Waters-Anteils am 04.11.2026 auf 467,60 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 25,71 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Waters betrug jüngst 45,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at