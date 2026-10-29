S&P 500-Papier Waters-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Waters von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Waters-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 29.10.2016 wurden Waters-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 139,81 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die Waters-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,715 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.10.2026 341,09 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 476,88 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 241,09 Prozent gesteigert.

Alle Waters-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 46,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at