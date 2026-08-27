Waters Aktie
WKN: 898123 / ISIN: US9418481035
|Lukrative Waters-Anlage?
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27.08.2026 16:03:34
S&P 500-Papier Waters-Aktie: So viel hätte eine Investition in Waters von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde die Waters-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 407,35 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,245 Waters-Anteilen. Die gehaltenen Waters-Anteile wären am 26.08.2026 101,67 USD wert, da der Schlussstand 414,17 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 1,67 Prozent.
Waters wurde am Markt mit 40,72 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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