S&P 500-Papier Waters-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Waters von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Waters eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Waters-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Waters-Aktie letztlich bei 255,92 USD. Bei einem Waters-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 39,075 Waters-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 11.11.2026 auf 470,90 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 400,28 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 84,00 Prozent.

Waters markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 46,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at