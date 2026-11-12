Waters Aktie
WKN: 898123 / ISIN: US9418481035
|Waters-Anlage
|
12.11.2026 16:03:44
S&P 500-Papier Waters-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Waters von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Waters-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Waters-Aktie letztlich bei 255,92 USD. Bei einem Waters-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 39,075 Waters-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 11.11.2026 auf 470,90 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 400,28 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 84,00 Prozent.
Waters markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 46,70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Waters Corp.
Analysen zu Waters Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Waters Corp.
|417,00
|-0,10%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.