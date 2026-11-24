Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in WEC Energy Group-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurden WEC Energy Group-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das WEC Energy Group-Papier bei 111,02 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die WEC Energy Group-Aktie investiert hat, hat nun 9,007 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 23.11.2026 auf 117,28 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 056,39 USD wert. Mit einer Performance von +5,64 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von WEC Energy Group betrug jüngst 38,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at