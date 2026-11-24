WEC Energy Group Aktie
WKN DE: A14V4V / ISIN: US92939U1060
|WEC Energy Group-Anlage
|
24.11.2026 16:03:51
S&P 500-Papier WEC Energy Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in WEC Energy Group von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden WEC Energy Group-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das WEC Energy Group-Papier bei 111,02 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die WEC Energy Group-Aktie investiert hat, hat nun 9,007 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 23.11.2026 auf 117,28 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 056,39 USD wert. Mit einer Performance von +5,64 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von WEC Energy Group betrug jüngst 38,76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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