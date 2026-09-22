WEC Energy Group Aktie
WKN DE: A14V4V / ISIN: US92939U1060
|Lohnende WEC Energy Group-Investition?
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22.09.2026 16:03:38
S&P 500-Papier WEC Energy Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem WEC Energy Group-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurde die WEC Energy Group-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren WEC Energy Group-Anteile an diesem Tag 62,81 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die WEC Energy Group-Aktie investiert, befänden sich nun 15,921 WEC Energy Group-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 21.09.2026 auf 103,48 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 647,51 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +64,75 Prozent.
Jüngst verzeichnete WEC Energy Group eine Marktkapitalisierung von 33,60 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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