WEC Energy Group Aktie
WKN DE: A14V4V / ISIN: US92939U1060
|WEC Energy Group-Investment
|
15.09.2026 16:03:48
S&P 500-Papier WEC Energy Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem WEC Energy Group-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurde die WEC Energy Group-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 92,02 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das WEC Energy Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,087 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen WEC Energy Group-Aktien wären am 14.09.2026 114,29 USD wert, da der Schlussstand 105,17 USD betrug. Aus 100 USD wurden somit 114,29 USD, was einer positiven Performance von 14,29 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von WEC Energy Group belief sich zuletzt auf 34,38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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