S&P 500-Papier WEC Energy Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in WEC Energy Group von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in WEC Energy Group-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

WEC Energy Group-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 86,77 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,525 WEC Energy Group-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 10.08.2026 1 223,00 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 106,12 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22,30 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für WEC Energy Group eine Börsenbewertung in Höhe von 35,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at