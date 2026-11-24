Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Wells Fargo gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Wells Fargo-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Wells Fargo-Aktie betrug an diesem Tag 42,92 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Wells Fargo-Aktie investierten, hätten nun 232,992 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.11.2026 18 639,33 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 80,00 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 86,39 Prozent vermehrt.

Wells Fargo markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 237,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at