Wells Fargo Aktie
WKN: 857949 / ISIN: US9497461015
|Lukrative Wells Fargo-Investition?
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13.10.2026 16:03:59
S&P 500-Papier Wells Fargo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Wells Fargo-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 13.10.2016 wurde das Wells Fargo-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Wells Fargo-Anteile bei 44,75 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 223,464 Wells Fargo-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 12.10.2026 auf 83,32 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 618,99 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 18 618,99 USD entspricht einer Performance von +86,19 Prozent.
Wells Fargo war somit zuletzt am Markt 252,77 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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