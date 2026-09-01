Wells Fargo Aktie
WKN: 857949 / ISIN: US9497461015
|Investmentbeispiel
|
01.09.2026 16:03:37
S&P 500-Papier Wells Fargo-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Wells Fargo-Investment von vor 3 Jahren verdient
Das Wells Fargo-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 41,65 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 240,096 Wells Fargo-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 20 741,90 USD, da sich der Wert einer Wells Fargo-Aktie am 31.08.2026 auf 86,39 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 107,42 Prozent erhöht.
Der Wells Fargo-Wert an der Börse wurde auf 262,17 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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