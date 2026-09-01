S&P 500-Papier Wells Fargo-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Wells Fargo-Investment von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Wells Fargo-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Wells Fargo-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 41,65 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 240,096 Wells Fargo-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 20 741,90 USD, da sich der Wert einer Wells Fargo-Aktie am 31.08.2026 auf 86,39 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 107,42 Prozent erhöht.

Der Wells Fargo-Wert an der Börse wurde auf 262,17 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at