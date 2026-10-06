Wells Fargo Aktie
WKN: 857949 / ISIN: US9497461015
|Wells Fargo-Performance im Blick
|
06.10.2026 16:03:44
S&P 500-Papier Wells Fargo-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Wells Fargo von vor 5 Jahren verdient
Am 06.10.2021 wurden Wells Fargo-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 47,87 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 20,890 Wells Fargo-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 05.10.2026 1 701,27 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 81,44 USD belief. Das entspricht einem Plus von 70,13 Prozent.
Am Markt war Wells Fargo jüngst 246,58 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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